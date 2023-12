Furti in casa a raffica, ladri agiscono indisturbati pure a Rivarolo

Furti in casa a raffica negli ultimi giorni e notti a Genova. Nessun quartiere, ormai, appare al sicuro.

In ogni caso, dopo i furti nei box in via del Campasso e poi a Teglia, ieri i ladri hanno colpito pure nel popolare quartiere di Rivarolo, in via Del Garbo.

E’ soltanto l’ultimo caso di criminalità registrato nel capoluogo ligure, dove sono stati tanti gli episodi: gli ultimi in via Bettolo all’ora di cena, in via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio e via Terpi.

Il proprietario dell’alloggio in via del Garbo si è accorto del furto lo scorso pomeriggio.

I ladri sarebbero entrati da una porta finestra, comunicante con il terrazzo, che è stata forzata danneggiando il vetro.

Sono stati rubati alcuni orologi e un tablet.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Genova, che hanno avviato le indagini.