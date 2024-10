Nelle acque del golfo dell’Isola: 2800 nuotatori da 18 Paesi per Swimtheisland

Ospiti d’onore Ginevra Taddeucci, Matteo Furlan e Marco Orsi. Ai Bagni Bahia Blanca spiaggia gremita di appassionati di acque libere di tutte le età

La 14esima edizione di Swimtheisland si è aperta con una speciale staffetta acquatica per celebrare l’unione dei 4 splendidi Comuni ospitanti del golfo dell’Isola: Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio. Con 2800 partecipantiprovenienti da 18 Paesi e 4 continenti, questo evento si conferma il primo in Italia per il nuoto in acque libere e si inserisce nella top 5 europea per numero di partecipanti.

Staffetta e collaborazioni

Grazie al supporto di Nicole Cirillo dell’associazione sportiva Stile Libero, quattro nuotatori, ciascuno rappresentante di un Comune, hanno affrontato la staffetta con cambi ogni 800 metri, partendo da Noli e arrivando sulla spiaggia di Spotorno. Questo ha dato ufficialmente il via alla due giorni organizzata in collaborazione con TriO Events, i Comuni del golfo, l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e con i patrocini di Regione Liguria e Provincia di Savona. Il tutto supportato dal partner Jaked.

Ospiti d’onore e campioni in gara

La tappa finale del circuito, che ha già toccato San Teodoro e Sirmione, ha avuto come protagonisti tre grandi campioni: Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico a Parigi nella 10 km, Matteo Furlan, storico amico di Swimtheisland, e Marco Orsi, velocista dello stile libero, dorso e delfino.

Ginevra Taddeucci ha commentato: “Le Olimpiadi sono state un’emozione assoluta. Tornare a casa con il bronzo al collo dopo un anno impegnativo è stato un sogno. Nuotare nelle acque cristalline del golfo dell’Isola è un’altra storia.”

Anche Matteo Furlan ha condiviso la sua esperienza: “Gareggio nel golfo dell’Isola dal 2016, e quest’anno, venire con Ginevra, ha reso l’evento ancora più speciale.”

Marco Orsi ha aggiunto: “Mi sto godendo gli ultimi anni di nuoto agonistico, ma sto anche trasmettendo alle future generazioni tutto ciò che ho imparato.”

I podi del weekend

Il weekend ha visto diverse competizioni emozionanti, tra cui la Sprint Challenge (800 mt), la Short Swim (1.800 mt), la Classic Swim (3.500 mt) e la Long Swim (6.000 mt). Ecco i podi principali:

Sprint Challenge uomini : Riccardo Notarbartolo (09’29”), Lorenzo Gianatti (09’40”), Leonardo Viganò (09’42”)

: Riccardo Notarbartolo (09’29”), Lorenzo Gianatti (09’40”), Leonardo Viganò (09’42”) Sprint Challenge donne : Letizia Borra (10’24”), Virginia Uccelli (10’25”), Elisabetta Rossi (10’25”)

: Letizia Borra (10’24”), Virginia Uccelli (10’25”), Elisabetta Rossi (10’25”) Short Swim uomini : Riccardo Chiarcos (20’49”), Mattia Castello (21’08”), Luca Angelini (22’57”)

: Riccardo Chiarcos (20’49”), Mattia Castello (21’08”), Luca Angelini (22’57”) Short Swim donne: Maria Vittoria Suisola (23’47”), Ludovica Perseu (24’10”), Camilla Vio (24’21”)

Eventi speciali

Sabato, oltre alla competizione, i giovani nuotatori hanno gareggiato nelle categorie di KID’sTHEISLAND (100, 200 e 400 metri). Domenica mattina, la Sunrise Swim ha offerto un’esperienza rilassante con una nuotata collettiva alle prime luci dell’alba, seguita da una gustosa colazione.

Il legame con il territorio

L’evento è anche un’opportunità per promuovere il territorio. Venerdì, gli studenti locali hanno incontrato Ginevra Taddeucci e il sommozzatore Paolo Cappucciati, che ha raccontato delle sue imprese subacquee. La scrittrice Fiorenza Pistocchi ha presentato il suo ultimo giallo, ambientato proprio durante le gare di Swimtheisland.

La manifestazione ha coinvolto molte associazioni locali, come la Società Nazionale di Salvamento, i Vigili del Fuoco e la Lega Navale Italiana. Il supporto di queste organizzazioni è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento.