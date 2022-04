Nel week end un’invasione di gatti All’RDS Stadium di Genova

A Genova da sabato 23 a domenica 24 aprile 2022

Arriveranno da tutta Europ, all’ RDS Stadium di Genova, 400 gatti di razze pregiate insieme ai loro proprietari per disputare gare di Campionato Nazionale, Internazionale ed Europeo di bellezza alla Mostra Felina (World Cats 2022).

Le gare saranno pubbliche e verranno disputate obbligatoriamente nelle giornate di sabato e di domenica, 23 e 24 Aprile 2022 presso l’RDS Stadium di Genova di Lungomare Canepa.155.

I proprietari dei gatti iscritti arriveranno da tutta Italia e molti anche dall’estero.

L’evento si svolge sotto l’egida dell’ANFI Associazione Nazionale Felina Italiana associazione riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole

Durante la manifestazione i gatti verranno accuratamente esaminati e valutati dai Giudici di Gara, esperti che sono autorizzati dalla FIFe (Federation International Féline).

Le gare consistono nella valutazione estetica dei soggetti in base allo standard di razza, non sono gare di lavoro.

Dopo le selezioni, i migliori soggetti verranno fatti sfilare per il Best in Show, la gara più emozionante, quella che porta alla votazione del gatto più bello di tutta l’Esposizione.

All’interno dell’esposizione, saranno presenti vari stand di oggettistica varia per i gatti, ed altri che daranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione.

Sarà possibile all’interno della mostra felina trovare un punto bar e ristoro.

Orario di apertura

L’orario di apertura per i visitatori sarà dalle ore 10 alle 18,30 con orario continuato.

Nel corso dell’evento si potranno ammirare gatti appartenenti a tante razze diverse, ci saranno i Maine Coons che sono i giganti tra i gatti; poi i Certosini dal mantello blu; i Sacri di Birmania dai piedini guantati e gli occhi di zaffiro; gli Sphinx i gatti senza il pelo (nudi); i bellissimi Bengal dal manto maculato come i leopardi; i Persiani dal lungo mantello; i Blu di Russia i gatti degli zar; i Siamesi e gli Orientali e tanti altri, tra i quali anche i gatti di casa in rappresentanza dei gatti salvati da un triste destino che oppure affidati alle famiglie da parte dei gattili.

Costo del biglietto

8,50 euro intero; 6,50 euro ridotto (Over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni); gratis per bambini fino a tre anni e forze dell’ordine in divisa;