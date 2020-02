Nel cuore del Porto Antico a Genova, arriva il 752 Pub

Il 21 febbraio dalle 18.30 la grande inaugurazione per festeggiare l’apertura ufficiale, nel cuore del Porto Antico a Genova

Incontrarsi per una birra in compagnia diventa un evento tutto da vivere nel nuovissimo 752 Pub by Heineken®, nel cuore del Porto Antico in via Calata Cattaneo 13, proprio di fronte al Bigo.

Venerdì 21 febbraio dalle 18.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale, durante la quale sarà offerto a tutti gli avventori un grande buffet, da degustare insieme ad una delle tante birre alla spina.

A completare il tutto Dj set, tantissimi gadget Heineken che saranno distribuiti durante la serata ed alcune sorprese da scoprire il 21 febbraio.Il locale è stato completamente ristrutturato ed arredato con un design moderno ed industriale “Abbiamo voluto credere ancora nella nostra città, nell’area di Porto Antico, convinti che il turismo possa rappresentare una chiave di volta fondamentale per l’economia di Genova, spiega Salvatore Battaglia uno dei titolari del 752 pub, da anni già ristoratore con il Bigo cafè sempre a Porto Antico.”

Il 752 pub resterà aperto tutti i giorni dalle 11.00 del mattino alle 03.00 di notte, con una cucina sempre pronta a soddisfare ogni tipo di palato. “Abbiamo cercato di coniugare il piacere del ristorante con quello dello street food, con prodotti sempre di alta qualità, per soddisfare ogni tipo di esigenza.”

Dal Bismark Burger ai mandilli al pesto dunque, attraverso piatti tipici della cucina nordica, come i Wrustel & Crauti, sembra ce ne sia davvero per tutti i gusti.

Grande attenzione ovviamente anche per le birre, alla spina o in bottiglia, in particolare legate al processo produttivo della birra Heineken fermentata in tini orizzontali per 28 giorni e dal gusto unico grazie al particolare lievito A che la caratterizza.

752 Pub, perché questo nome? “Questo non posso ancora svelarlo, scherza Salvatore, perché presto lanceremo un concorso online sui nostri social dove metteremo in palio una cena per due persone a chi indovinerà la genesi di questo nome.”Tutto è pronto dunque per la grande inaugurazione, Venerdì 21 Febbraio alle ore 18.30, il 752 pub vi aspetta per portare un po’ di aria fresca e nuova nella movida genovese.