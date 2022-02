Negli UCI Cinemas arriva Baby Boss 2: Affari di Famiglia

Il Circuito UCI Cinemas lancia la rassegna Family Movies, un’occasione unica per riunire grandi e piccini con i lungometraggi animati più apprezzati della stagione. Dal 3 al 9 febbraio l’appuntamento è con Baby Boss 2: Affari di Famiglia, il sequel della commedia campione d’incassi di DreamWorks Animation, diretto da Tom McGrath, che vede protagonisti i fratelli Templeton finalmente adulti ma purtroppo non più così uniti.

Tim e sua moglie Carol, la vera capofamiglia, vivono in periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha e l’adorabile nuova bambina Tina. Tabitha, la migliore alunna della sua classe al Centro Acorn per Bambini Dotati, idolatra suo zio Ted e vorrebbe diventare come lui, ma suo padre è preoccupato che si stia impegnando troppo a discapito di un’infanzia normale. Quando la piccola Tina rileva di essere un agente segreto tra i migliori della BabyCorp in missione per scoprire gli oscuri segreti della scuola di Tabitha e del suo misterioso fondatore Erwin Armstrong, i fratelli Templeton si trovano riuniti nei modi più inaspettati e sono portati a rivalutare il significato di famiglia e a scoprire cosa conta veramente.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna Family Movies:

• Dal 10 al 16 febbraio – La Famiglia Addams 2, il lungometraggio diretto da Greg Tiernan che vede la spaventosa famiglia alle prese con la fase adolescenziale di Mercoledì e Pugsley, sempre più indifferenti alle cene di famiglia. Quale modo migliore di riavvicinare tutti se non un viaggio nell’orribile camper stregato?

• Dal 17 al 23 febbraio – Encanto, il lungometraggio animato realizzato dai Walt Disney Animation Studios che racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall’ordinario che vive in una casa magica, in grado di donare talenti speciali ai suoi inquilini.

Le multisale che proietteranno Baby Boss 2: Affari di Famiglia dal 3 al 9 febbraio sono: UCI Alessandria (AL), UCI Bolzano (BC), UCI Villesse (GO), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Showville Bari (BA), UCI Arezzo (AR), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Sinalunga (SI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Ferrara (FE), UCI Piacenza (PC), UCI Perugia (PG), UCI Casoria (NA), UCI Firenze (FI), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Lissone (MB), UCI Montano Lucino (CO), UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Moncalieri (TO), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI). UCI Parco Leonardo (RM), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM), UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Catania (CT), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Certosa (MI), UCI RomaEst (RM) e UCI Reggio Emilia (RE).

Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 cinema, per un totale di 427 schermi.