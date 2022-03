Nazionale, Mancini: Vogliamo andare in Qatar e vincere

Il CT Mancini suona la carica in vista dei play off per andare ai Mondiali in Qatar a Novembre.

“Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per riuscirci dobbiamo ottenere il successo in queste due gare”.

“In momenti del genere non servono i discorsi – ha aggiunto – ma solo restare concentrati e prepararci nel migliore dei modi. Palermo è una piazza calda, ci ho giocato con la Nazionale e lo ricordo bene. I tifosi faranno sentire il loro supporto. I ragazzi devono essere solo concentrati su quella che sarà la gara”.

“Ho cercato di portare quelli che potevano essere più utili sapendo che abbiamo un mezzo allenamento domani pomeriggio e un allenamento domenica prossima. La base è quella dei giocatori venuti all’Europeo tranne qualcuno, come Bernardeschi, che non era in condizione. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prima partita, poi avremo 4 giorni per preparare la seconda”. Tra Balotelli e Joao Pedro, Mancini ha scelto l’attaccante del Cagliari: “Non ci sono grosse motivazioni, lasciare un giocatore a casa dispiace sempre. Ma la valutazione è stata che Joao Pedro può fare anche la seconda punta o l’esterno”.