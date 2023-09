Nautico 2023, Rixi: Deve esserci più osmosi tra pubblico e privato

“Credo che ci debba essere sempre più osmosi tra pubblico e privato. Non possono essere due mondi che hanno regole e visioni diverse. Bisogna lavorare insieme tutto l’anno.

Siamo partiti con una ristrutturazione del Ministero, che troverà attuazione nei prossimi mesi, quando scorporiamo l’attuale direzione generale che si occupa di porti e navigazioni, in due direzioni generali, una alla navigazione e una ai porti, per portare avanti tutte le riforme dei codici del settore e velocizzare le procedure di approvazione.

Le complicazioni dovrebbero essere eliminate. Noi dobbiamo puntare a essere un primato a livello mondiale, per farlo non dobbiamo sederci. Mi auguro che il Governo faccia una riflessione complessiva su come devono essere perfezionate le norme nei procedimenti burocratici, per evitare colli di bottiglia prima e perdere mesi che vengano pubblicate in Gazzetta. La Nautica è un settore che vogliamo rappresenti l’eccezionalità del saper fare che è tipica del made in Italy”. A dirlo Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti durante la presentazione del 63° Salone Nautico Internazionale.