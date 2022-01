“Narciso” protagonista delle “Vetrine d’artista” a Savona

Iniziativa: Vetrine d’artista – sede Banca Carige, ex Carisa, corso Italia a Savona

Espone: NARCISO (al secolo Christian Di Fraia)

Periodo: dal 4 febbraio 2022- 4 marzo 2022

Inaugurazione: 4 febbraio 2022, ore 10

Curatore: Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte

Motivazione

Christian Di Fraia, in arte Narciso, per la prima volta espone a Savona mettendo in luce la sua poliedricità con opere che non somigliano mai a nulla che ha già fatto. Ha indubbia capacità di disegno grafico e sperimenta tecniche diverse che oltrepassano i confini del già visto, seppure in un orizzonte con contaminazioni iperrealiste, pop, surrealiste, financo optical, coniugate con una indubbia sincerità espressiva. La sua dimensione eclettica porta alla superficie un grande bagaglio di conoscenze, curiosità, approfondimenti su uomini illustri del passato e del presente, opere d’arte particolarmente famose e note all’immaginario collettivo, simboli, riti, teorie filosofiche: depositi del suo arricchimento dove, anche l’errore è fonte d’indagine dell’azione dell’uomo nella storia, nella contemporaneità. Sembra che “i diversi” aspetti delle culture lo affascinano molto nella sua ricerca di un dialogo/confronto con sé e con gli altri: un gran teatro degli incontri che solo l’arte può creare e realizzare. Opere perfino metafisiche che generano un flusso di emozioni, di rimandi, di “conversazioni” che rendono possibili convivenze, per certi aspetti, direi inaspettate, fino ad essere provocatorie. Ogni tela, ogni scultura può essere “letta” come una scena aperta, dove ogni elemento può essere credibile, oppure inaccettabile.

Silvia Bottaro

Associazione Culturale

“R. Aiolfi”-no profit

Savona