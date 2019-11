Napoli-Genoa, Cassata: Ottima prova di squadra

In lungo e in largo, in pressione e in ripiegamento. Una prova maiuscola, come quella di tutti i compagni, per Francesco Cassata. Uno degli acquisti estivi della campagna rossoblu’. C’è vita sul pianeta Genoa. E l’inverno fa meno paura ripartendo da come si è giocato nella città del sole. “Il Mister chiede sempre di giocare così, siamo contentissimi di aver portato a casa un punto così importante in uno stadio così difficile. Soprattutto seguendo i suoi dettami e portando avanti la nostra idea di gioco. Abbiamo corso molto, anche in difesa, e questo dimostra come ci teniamo e lavoriamo di squadra. Sarò contento quando riuscirò a segnare, ma la priorità è la prestazione”.