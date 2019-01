MySport Village sempre più ricco, nel 2019 anche Acquastorie

La Sciorba, oltre a essere un centro sportivo di altissimo livello sede di gare internazionali di Nuoto (nel novembre 2018 il 45° Trofeo Nico Sapio) e Pallanuoto (nel giugno 2018 la Final Eight di Champions League), è anche un punto di riferimento quotidiano per centinaia di famiglie genovesi che portano i loro figli a nuotare nelle piscine di via Adamoli. E’ la Casa del Nuoto a Genova. Tramite MySport Village, contenitore di servizi sempre più ricco, l’attenzione della Sciorba nei confronti delle famiglie cresce anno dopo anno.

La principale novità del 2019 di MySport Village è rappresentata dal progetto Acquastorie, unico in Italia, che nasce dalla necessità di avvicinare all’ambiente acquatico, in maniera semplice, ogni bimbo grazie alla sensazione di benessere che l’acqua infonde attraverso il gioco. Acquastorie ha obiettivi e caratteristiche diversi da quelli del classico corso di nuoto: la lezione si svolge insieme ai genitori, in una situazione di confronto e scambio con l’insegnante e gli altri coetanei, ed ha una durata di 60 minuti. Le lezioni sono costruite seguendo 10 filastrocche, ognuna delle quali ha come protagonista il cucciolo di un animale diverso; nella prima parte a secco c’è la narrazione, poi in acqua si mimeranno le avventure, i giochi e gli scherzi dei cuccioli protagonisti. Le prenotazioni sono ancora aperte ma a numero chiuso. Per iscrizioni chiedere in reception (tel 0108380764) o telefonare al numero dedicato MySport Village (3426690636).

“My sport Village comprende anche altri servizi – spiega Milena Mentore, responsabile My Sport Village – Durante i periodi di chiusura delle scuole è attivo il Campus, strutturato su modello del nostro mitico Centro Estivo, grazie al quale i bambini e ragazzi trascorreranno giornate divertenti senza mai annoiarsi tra sport, giochi, visite alla città e gite fuori Genova su misura per ogni fascia d’età”.

Il baby parking consente alle mamme – e perché no, anche ai papà – che vogliono nuotare o seguire le loro lezioni preferite di affidare il proprio bimbo alle educatrici MySport. Mentre il bambino gioca, disegna e si diverte in tutta sicurezza, il genitore ha finalmente del tempo da dedicare a sé!

Le ripetizioni, tenute da personale qualificato, sono un supporto ai ragazzi che si allenano quotidianamente nel nostro impianto, e hanno bisogno di un aiuto per superare grandi e piccole difficoltà della loro carriera scolastica; poter studiare nella nostra sala stampa prima o dopo l’allenamento significa risparmiare del tempo prezioso.

Kiss&Go permette di affidare il bambino al nostro personale che si occuperà di aiutarlo a prepararsi per la lezione, lo accompagnerà in vasca e farà lo stesso al termine della lezione. E domenica mattina tanto divertimento per i bimbi e i loro genitori, nella vasca riscaldata allestita con scivolo, tappeti galleggianti e giochi! “L’Isola che non c’è” vi aspetta…ogni domenica con un tema diverso per vivere una favola.

Sciorba propone, anche nel 2019, il Mens Sana, seguito da Chiara Bocciardo e dedicato al tempo libero degli utenti Sciorba (e non solo) con possibilità di vivere momenti culturali e incontri presso Sciorba Bistrot e visitare Genova insieme ai suoi tesori meno conosciuti. Per info: 010.8380764

Tutte le informazioni e i volantini relativi al mondo Village si trovano al bancone info-point all’ingresso della Sciorba con staff dedicato.