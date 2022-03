MusicalTrip al Teatro Govi domenica 6 marzo

La nuova stagione del Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova parte sabato 6 marzo alle ore 16:30 con lo spettacolo MUSICAL TRIP di Carlotta Cecconi: un suggestivo viaggio tra cinema, teatro, danza, musica e poesia.

Il protagonista addormentandosi, entra in un universo onirico e fantastico dove interloquisce con personaggi dell’immaginario collettivo come il Mago di Oz e altri storici, quali Fred Astaire, Ginger Rogers, Liza Minelli, John Travolta.

Come in un sogno, la mente vaga rapida da uno scenario all’altro, senza logica spazio-temporale, abbracciando diversi stati d’animo ed emozioni: amore, ironia, stupore, sgomento, malinconia e soprattutto divertimento.

La scena si anima tra canzoni, voci, band, immagini, filmati, in uno spirito giocoso che testimonia i caleidoscopici colori della vita…

Il ricavato verrà interamente devoluto al Teatro Govi.

E allora John sussurrò:

“sai Liza, non importa dove si arriva, è importante dove si passa.

La sola meta del vero viaggiatore, inquieta itinerante anima, è il viaggio stesso”:

il rocambolesco viaggio della vita.

Il Teatro Govi si trova in via Pasquale Pastorino 23 rosso a Genova Bolzaneto

Biglietti a € 10 acquistabili sul sito del Teatro

Info e prenotazioni a

biglietteria@teatrogovi.it o al numero 0107404707

I biglietti prenotati vanno ritirati presso la biglietteria del teatro entro venerdì 4 marzo.