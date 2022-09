Musica e cabaret con Jean François Bernard. Lo Chansonnier canta e racconta il 10 settembre alle 21 presso Villa Borzino a Busalla.

Musica e cabaret con Jean François Bernard, sabato.

“C’est si bon”, è il titolo di una serata dedicata alla chanson française. Il protagonista sarà l’interprete Jean François Bernard il prossimo sabato nell’entroterra ligure.

Torna nel calendario dell’Associazione Musicamica, ente organizzatore con la direzione artistica di Giovanna Savino, per proporre al pubblico un repertorio dedicato alle melodie francesi.

Appuntamento il 10 settembre alle ore 21

Villa Borzino, Busalla

La serata concluderà il ciclo di concerti della rassegna estiva “Musica in Villa”, nell’ambito di Musicamica Liguria Festival Arti e Musica 2022 e della festa “SS. Nome di Maria”.

Il programma dell’evento sarà un insieme dei brani più famosi di Yves Montand, Gilbert Bacaud, Charles Aznavour, Edith Piaf, Charles Trenet, Jacques Are, Leo Ferrè, Georges Mustaki, Sacha Distel e Paul Danel.

Bernard accompagnerà il pubblico tra melodie passionali e momenti anche divertenti dove lui stesso intratterrà raccontando aneddoti e curiosità sui brani. Lo chansonnier Jean François Bernard sarà accompagnato dal suo fedele e prezioso pianista Daniele Trucco.

Maggiori info sul concerto

10 settembre ore 21.00 a Villa Borzino, Busalla. Via XXV Aprile 17.

INGRESSO LIBERO

Si consiglia l’uso della mascherina per accedere alla “Sala della Musica” di Villa Borzino.

Prenotazioni tramite whatsapp al numero 339 653 1632 o via e-mail a ass.musicamica.ge@gmail.com

Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino e la collaborazione del Comune di Busalla.

Jean François Bernard

Istrionico e poliedrico personaggio poliglotta, sospeso tra lo scorso Secolo e quello attuale nel mondo della Chanson Française Classique del ‘900.

Nasce in Francia, a St.Laurent du Var,(Nizza), da madre francese, Jeanne BERNARD, ballerina del LIDO, Insegnante di Danza e Pianoforte e da padre italiano, Ufficiale di Cavalleria e Chitarrista.

Ufficiale di Marina Militare e Fisico ed Ingegnere Nucleare, Istruttore Federale di Sci, di Vela e di Equitazione, viaggia e lavora per oltre 40 anni in Medio Oriente, Europa Est e Ovest, America e Africa vivendo per lunghi periodi in Francia ed in Italia, dove adesso risiede, a Genova.

Negli anni’70, vivendo ad Asti conosce Paolo Conte, di cui traduce in francese ed interpreta brani noti e di successo. A Parigi poi diventa amico-allievo di Gilbert Becaud. Prendendo dalla madre il nome d’arte di JeanFrançois Bernard, avvia negli anni ‘90 la sua carriera artistica di Chansonnier. La sua voce (graffiante, confidenziale, sempre calda e coinvolgente) gli guadagna, da parte della Critica Musicale Parigina, il nome di “Tom WAITS” della Chanson Française.

Nel suoi trascorsi musicali ci sono 250 Concerti e Serate di Cabaret, su importanti Palcoscenici Esteri ed in Italia dove, nel 2000, crea il Duo “Les Chats Gris”, con l’allora giovanissimo musicista Daniele Trucco, docente di Lettere, ora divenuto validissimo pianista e compositore, autore di colonne sonore per Spettacoli Musicali e vincitore del premio Mogol 2014 per il pianoforte.

Questo sodalizio dà progressivamente i suoi frutti ed il Duo, sempre più affiatato e “musicalmente complice”, si impadronisce e domina il campo della “CHANSON FRANÇAISE “ di cui è oggi, in Italia, l’unico, esclusivo interprete fedele ed originale.

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 con l’obbiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.