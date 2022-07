MOX arriva a Genova il 6 luglio con il VITA FACILE in tour

MOX, nome d’arte di Marco Santoro, arriva a Genova mercoledì 6 luglio con il VITA FACILE in tour, la tournée estiva prodotta e distribuita da Vivo Concerti in cui il cantautore romano porta sul palco il suo stile inconfondibile.

Il 5 gennaio MOX è tornato sulle scene con il nuovo singolo Vita Facile, title track del nuovo EP uscito il 4 marzo. Un singolo che ha un messaggio ben preciso: abbandonare tutti gli stereotipi e il mito dell’iperproduttività per riprendersi e godersi il proprio tempo. L’EP Vita Facile nasce in seguito a un monologo forzato che Mox ha sostenuto con sé stesso, arrivando alla consapevolezza che niente gli dà più soddisfazione che scrivere una canzone. Nel disco emergono tutto il suo amore per gli anni 60 e per le sonorità moderne e le necessità di esprimere diverse anime. Da qui nasce l’esigenza di raccontare queste diverse nature in 4 differenti canzoni, unite in un solo album.

Il progetto arriva a poco più di tre anni dall’album d’esordio Figurati L’Amore e dopo la pubblicazione, il 29 agosto 2020, in occasione del Record Store Day, del vinile L’aria il Cielo il Coperto il Sereno: una raccolta di 4 canzoni in edizione limitata esclusivamente su 45 giri, impreziosite dalle collaborazioni con Fulminacci, Dimartino, Dente e Canova.

CALENDARIO DATE

Mercoledì 06 luglio 2022 – GENOVA @Goa Boa

Venerdì 15 luglio 2022 – L’AQUILA @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – ROCCAMANDOLFI (IS) @Rocka in Musica

Domenica 31 luglio 2022 – TARVISIO (UD) @No Borders

Sabato 06 agosto 2022 – FASANO (BR) @Locus Festival

Domenica 21 agosto 2022 – VALLE DEI TEMPLI (AG) @Lightblue Festival

Sabato 03 settembre 2022 – MONCALIERI (TO) @Pinewood Festival

Giovedì 08 settembre 2022 – ROMA @Monk

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.