Moto3 | Il ligure Rossi in prima fila a Misano

Quello appena passato è un altro sabato da ricordare per Riccardo Rossi e per il team Boé Owlride Moto3 che grazie al terzo posto ottenuto dal giovane pilota italiano conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Il week-end non è iniziato sotto i migliori auspici per il pilota italiano.

Rossi ha faticato nelle prove libere del venerdì e del sabato mattina, non riuscendo ad accedere direttamente alle Q2, pur migliorando costantemente ad ogni turno.

Nel pomeriggio si sono svolte prima le Q1, in cui Riccardo ha ben figurato, concludendo con il secondo tempo (1’50.053), guadagnando l’accesso alle Q2.

Nelle Q2 il pilota ligure riesce a fare un giro lanciato, fermando il cronometro sul 1’49.280 che gli vale la terza piazza sulla griglia di partenza.

“Sono felice, la prima fila fatta in casa è una emozione incredibile. Oggi abbiamo fatto una scelta azzardata sulle gomme, scegliendo di optare per le slick, ma questo ha comunque pagato. Ora pensiamo alla gara di domani, dove partiamo avanti e questo potrà aiutarci. Voglio ringraziare il team e tutti i miei sponsor per questo risultato.”

La gara della #EmiliaRomagnaGP GP Moto3 è fissata per domani alle 11:00 ora italiana in diretta sui canali Sky Sport MotoGp Hd e Dazn.

Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Campionato mondiale Moto3

Qualifiche: 1) ANTONELLI (KTM) – 2) SALAC (KTM) – 3) ROSSI (KTM) – 4) GUEVARA (GasGas)