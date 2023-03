Mostra mercato benefica de La Zanzara il 24 e il 25 Via Lomellini e Piazza Don Gallo

Dopodomani, venerdi 24 e a seguire sabato 25 marzo mostra mercato del Laboratorio di Volontariato “La Zanzara” dalle ore 10 alle ore 18 presso l’atrio di Palazzo Lomellini 2 e all’aria aperta in Piazza Don Gallo, alla spalle di Via Del Campo nel centro storico di Genova.

Saranno esposte in vendita le creazioni di cucito, maglieria, arredamento e bigiotteria varia frutto delle artigiane per passione solidale del sodalizio onlus. Tutti i modelli esposti possono essere confezionati su misura e nel colore preferito. Il guardaroba per bambini da 0 a 14 anni è da sempre eseguito anche su misura.

L’associazione “La Zanzara” è sorta nel 1990 con lo scopo di aiutare persone in difficoltà a ritrovare fiducia in se stesse attraverso il lavoro manuale. Accoglie persone con problemi psicologici oltre che economici e sociali. I manufatti che propone al pubblico di curiosi è il risultato del lavoro congiunto di queste persone e delle volontarie che lo coordinano.

Si puo’ aiutare l’associazione benefica con donazioni tramite Intesa San Paolo IBAN IT63G0306909606100000004877,o destinando il 5 per mille dell’IRPEF indicando il Codice Fiscale 95021660105 o anche andando direttamente a prestare opera di volontariato.

Il Laboratorio impagliatura sedie è sito in Via Lomellini 2, tel. 3496563384 aperto il martedi, il mercoledi e il giovedi dalle 9 alle 12 mentre il Laboratorio cucito e maglieria è sia in Via Lomellini che in Piazza Don Gallo al civico 3 e è aperto il martedi e il giovedi dalle 8:30 alle 11:30 e il mercoledi pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

Per info e contatti, tel. 3201903639, mail lazanzara.ass@gmail.com, web www.lazanzara.jimdo.com.

Marcello Di Meglio