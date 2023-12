Morto Toni Negri, Becchi: meglio un cattivo maestro che nessuno

E’ morto oggi all’età di 90 anni a Parigi il docente di Filosofia del Diritto all’Università di Padova e attivista di estrema sinistra Toni Negri, considerato uno dei “cattivi maestri” durante i tragici Anni di Piombo con omicidi e stragi da parte dei terroristi rossi.

L’esponente di Potere Operaio e poi di Autonomia Operaia fu uno dei maggiori teorici del “marxismo operaista”.

Nel 1979, già affermato docente universitario di Filosofia, venne indagato, arrestato e, dopo quattro anni e mezzo di carcerazione preventiva, processato per “complicità politica e morale” con i terroristi delle Brigate Rosse in una controversa e discussa inchiesta giudiziaria chiamata giornalisticamente “processo 7 aprile”, per la quale era indicato, in sostanza, come il “cervello” in capo a tutto il mondo della sinistra eversiva in Italia.

Sarà condannato in via definitiva a 12 anni di carcere, ai quali ne vennero aggiunti successivamente altri negli anni Novanta, per i reati di associazione sovversiva e concorso morale in rapina, scontandone in totale dieci, di cui gli ultimi quattro in semilibertà.

Fu candidato dal Partito Radicale per le elezioni politiche del 1983, quale loro simbolico portabandiera per la riforma dell’istituto dell’immunità parlamentare e la modifica delle cosiddette “leggi speciali” emanate durante gli Anni di Piombo contro i terroristi. fu eletto e uscì dal carcere.

Grazie all’immunità parlamentare nel settembre del 1983 fuggì quindi in nave in Francia, sottraendosi alla giustizia italiana.

“È morto Toni Negri e subito – ha dichiarato il prof. genovese Paolo Becchi – abbiamo chi lo imbalsama e chi lo denigra. Entrambi non sanno niente di lui e neppure avranno letto una riga di quello che ha scritto. E di righe ne ha scritte tante l’allievo di Enrico Opocher.

Ma dal buon maestro patavino sarebbe nato anche un cattivo maestro.

Beh, in tempi in cui non ci sono più maestri è sempre meglio anche un cattivo maestro.

Chi ricostruirà la storia dell’ operaismo italiano non potrà non passare da Toni Negri.

E con lui si chiude un’epoca.

Con lui muore l’idea della rivoluzione e della lotta armata. Chi oggi pensa ancora di sovvertire l’ordine costituito è morto. La lotta armata oggi è solo al fronte nei campi di battaglia, ma è finita l’illusione della rivoluzione.

Senza un soggetto rivoluzionario non ci può essere rivoluzione. La speranza nella multitudine contro l’Impero fu la sua ultima illusione.

Tutti in realtà siamo oggi ‘soggetti’, ma nel senso di sottomessi e ciò che più conta siamo felici di esserlo.

Dobbiamo ammetterlo: la rivoluzione l’ha fatta il capitale che ormai per valorizzarsi non ha più bisogno del lavoro e in prospettiva del lavoratore.

Mio caro Toni, riposa in pace. Non c’è più alcun ‘Che fare?’ perché tutto è già stato fatto”.