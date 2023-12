Martedì a Tursi Il Natale degli Sportivi

Ritorna il “Natale degli Sportivi”, evento promosso da Stelle nello Sport e Coni Liguria con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria e Ussi Liguria.

L’appuntamento è per martedì prossimo alle ore 18 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, parteciperanno autorità istituzionali e sportive, giornalisti e dirigenti sportivi.

Interverranno l’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, e l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, al fianco del presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, e del Presidente di Stelle nello Sport e Ussi Liguria, Michele Corti.

Alla vigilia di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, saranno consegnati i premi Coni-Stelle nello Sport a cinque protagonisti in diversi campi sportivi.

Daniele Franza, presidente della Genova Hockey 1980, sarà premiato in quanto “dirigente sportivo dell’anno” per i risultati d’eccellenza a livello giovanile e per aver totalizzato la bellezza di 28 squadre iscritte ai campionati 2023/2024.

Mara Sacchi, presidente del Genova Nuoto-MySport, è “organizzatore dell’anno” dopo lo straordinario successo maturato nel novembre scorso dal Trofeo Nico Sapio (nel 2024 la 50° edizione) con la partecipazione di tutti i campioni e le campionesse della Nazionale di Nuoto.

Due fantastiche medaglie, nel duo tecnico e nel tecnico a squadre, agli ultimi Mondiali di Fukuoka: la scuola azzurra e savonese di Nuoto artistico continua a esser una grande eccellenza per la Liguria sportiva grazie alle capacità di Patrizia Giallombardo, “tecnico dell’anno”.

Federico Picchi, nominato nel 2021 vicefiduciario nazionale del Gruppo Giudici Gara della Fidal e indicato lo scorso anno quale direttore di gara dei prossimi Europei di Roma, è il “giudice arbitro dell’anno”. Sport e sostenibilità per “l’impresa dell’anno”: Daniele Persico, con il progetto “Il Mese Corrente”, si è mosso a ottobre per 30 giorni senz’auto o altro mezzo di trasporto.

Le proprie “gambe” in città e fuori, con mille chilometri di corsa (alternati a cammino), senza cambiare nulla della propria routine quotidiana (tra impegni famigliari e lavoro). Tutto questo per esser pronto per l’avventura finale: andare a piedi a Milano a trovare la sua famiglia.

«È una bellissima occasione per chiudere un anno sportivo molto intenso e ricco di soddisfazioni – sottolinea Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova -. Una bella celebrazione per alcune realtà che si sono messe in evidenza in diversi ambiti e uno scambio di auguri che ci permetterà di brindare al 2024, anno in cui Genova sarà Capitale europea dello sport e tutti insieme, istituzioni, mondo sportivo e media, avremo una straordinaria opportunità per promuovere sempre di più i valori dello sport e l’immagine della nostra città a livello nazionale e internazionale».

«Celebriamo i trionfi dei nostri atleti e le emozioni che ci hanno regalato, ma non solo – commenta Simona Ferro, assessore regionale allo sport. -. La vittoria di una medaglia, di una gara o di un campionato mondiale è, infatti, solo la punta dell’iceberg: dietro c’è un mondo intero fatto di sacrifici, sudore, rinunce. Ringrazio tecnici, dirigenti e addetti ai lavori che accompagnano gli atleti in un lungo e tortuoso percorso: grazie per averci resi, ancora una volta, orgogliosi di essere liguri. Il vostro esempio sportivo è anche umano, portatore di valori e sani principiݖ.

Al Natale degli Sportivi il Coni Liguria

Al Natale degli Sportivi il Coni Liguria presenterà in anteprima la mostra “Il Tempo e lo Sport”.

Dal 13 gennaio all’11 febbraio sarà l’evento di apertura di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, allestita presso la Sala Liguria di Palazzo Ducale.

La mostra ripercorre la storia dei quasi cento sodalizi sportivi della Liguria fondati a partire dal 1851. Nella prima parte le immagini della bella époque, con la nascita del Coni nel 1914, poi gli eventi bellici che impatteranno, oltre che sugli atleti, anche sulle sedi delle società. La seconda sezione, dal dopoguerra ad oggi, vedrà l’espansione sia della pratica sportiva a tutti i livelli che della spettacolarità degli eventi divisi per Sport.

La Fondazione Ansaldo

Da 15 anni Fondazione Ansaldo distribuisce gratuitamente il proprio calendario e ha voluto dedicare l’edizione 2024 allo sport in azienda.

“La scelta del tema è legata al recente ingresso dello sport nella Costituzione italiana e alla designazione di Genova quale Capitale europea dello sport 2024”, dichiara Lorenzo Fiori, già Direttore di Fondazione Ansaldo. “L’obiettivo è quello di raccontare una dimensione industriale e inedita della pratica sportiva attraverso il patrimonio culturale generato dal mondo del lavoro e dall’associazionismo Otto-Novecentesco di cui Fondazione Ansaldo conserva molte testimonianze. Ringrazio sentitamente il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, per aver creduto e dato valore al nostro progetto concedendogli il loro patrocinio”.

L’USSI Liguria e il Natale degli Sportivi

In occasione del Natale degli Sportivi, si svolge anche la tradizione cerimonia di premiazione del Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi.

Tale premio va a Paolo Ardito, storico inviato sportivo del Secolo XIX, oggi responsabile della redazione della Spezia, il premio “Giornalista dell’Anno”.

Ad Andrea Piras, collaboratore di Tuttomercatoweb e Repubblica, viene assegnato il premio “Ussi 4.0”, dedicato ai giovani cronisti sportivi.

Dino Storace, addetto stampa del Genoa CFC, riceverà il Premio Ussi “Una vita per lo Sport” dedicato quest’anno al ricordo del collega Gabriele Remaggi, prematuramente scomparso.

Al Natale degli Sportivi Stelle nello Sport

Il progetto che valorizza e sostiene lo sport ligure chiude il suo 24° anno di attività con una straordinaria partecipazione e una raccolta di 45.000 euro donati alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Per l’occasione verranno premiate tre associazioni per la gestione virtuosa del loro impianto sportivo.

Si tratta di Asd Futsal Genova, Associazione Genovese Arcieri e Società Ippica del Bardigiano.