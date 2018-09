I Carabinieri della Stazione di Genova Molassana ieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti una 42enne, imprenditrice genovese, già pregiudicata per reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo all’interno dell’abitazione della donna nel quartiere di Molassana, hanno trovato quattro piante di marijuana, alte mediamente un metro, che sono state sequestrate.