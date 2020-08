Minaccia avventori di un pub di Spotorno con un fucile

L’uomo, che è stato arrestato, non ha spiegato i motivi del gesto

Episodio movimentato questa notte a Spotorno dove un 37enne di Savona si è presentato davanti ad un pub minacciando i clienti con un fucile da caccia caricato con dei pallettoni.

Sul posto sono giunte cinque gazzelle dei carabinieri che hanno bloccato il 37enne.

L’uomo è stato, poi, arrestato dai militari della Compagnia di Savona per detenzione di arma illegale con il fucile aveva la matricola abrasa, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’uomo, non ha spiegato i motivi del suo gesto, ma è lo stesso che poche ore prima era stato denunciato dai carabinieri per resistenza in quanto, intorno all’una, era entrato in un hotel del paese, dove ore prima era stato coinvolto in una lite, ed aveva minacciato di morte alcune cameriere.

Il 37enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.