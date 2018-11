Milan-Genoa, Kouamè: peccato per come è finita

E’ stato sicuramente uno dei migliori Kouamè, che ha propiziato il gol rossoblù essendo una vera e propria spina nel fianco della difesa rossonera nella serata di Halloween a San Siro.

“Eravamo ben consci che la partita non sarebbe stata facile. Abbiamo giocato a testa alta, peccato per come è finita. Dobbiamo essere bravi a riposarci e pensare alla prossima. Emozionante giocare a San Siro anche se avevo avuto già l’opportunità di calcare questo terreno di gioco con con la primavera dell’Inter, è una soddisfazione. Siamo venuti a giocare contro il Milan che è una squadra forte, è rimasto l’amaro in bocca per come è andata. Abbiamo pareggiato ma poi è andata così con un gol nei minuti finali del match.”

fc