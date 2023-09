Metro, ascensori e funicolari gratis a Genova: sperimentazione prosegue nel 2024

Ascensori, funicolari e metropolitana, in alcune fasce orarie già sperimentate, saranno ancora gratuite nel 2024 a Genova e non si esclude che la sperimentazione possa essere implementata anche su altre misure.

Ad anticiparlo oggi a Tursi, a margine del convegno ‘Attuazione dei programmi di mobilità sostenibile’, è stata la presidente di Amt Ilaria Gavuglio.

“Abbiamo valutato, capito e studiato la positività di questo strumento sui mezzi pubblici – ha spiegato Gavuglio – e stiamo studiando le modalità di proroga o di incremento di questo strumento, per adesso siamo in una fase di valutazione”.

Intanto, prosegue anche il percorso di lavoro sull’ipotesi di gratuità dei mezzi pubblici a Genova.

“Stiamo valutando – ha sottolineato Gavuglio – perché ovviamente ogni sperimentazione deve essere preceduta da uno studio di dati e consuntivi che in questo momenti non abbiamo ancora in maniera completa”.