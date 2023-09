Controlli Carabinieri a Genova, arrestati tre italiani e due stranieri

Lo scorso fine settimana i carabinieri del Comando provinciale di Genova durante un servizio finalizzato a prevenire e contrastare i reati in genere, in particolare nel Centro storico genovese, hanno identificato oltre 200 persone, di cui oltre la metà stranieri, arrestandone cinque.

Si tratta di due italiani di 55 e 44 anni e una 30enne cittadina bosniaca, a seguito delle reiterate violazioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui erano sottoposti per cumulo pene per reati contro il patrimonio e la persona.

Di un 36 enne italiano senza fissa dimora, poiché identificato quale autore di una tentata rapina presso una farmacia situata in via Canevari commessa il 19 luglio scorso.

Di un marocchino di 23 anni senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per tentato furto commesso a Lavagna in via XXIV Aprile. Lo straniero è stato sorpreso dai carabinieri mentre, con una trave di legno, tentava di sfondare la vetrina di un esercizio commerciale allo scopo di perpetrare il furto.