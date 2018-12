Meteo Genoa-Atalanta, si giocherà all’asciutto

La pioggia ha le ore contate. Le previsioni meteo indicano in arrivo miglioramenti a partire dal pomeriggio di giovedì, con squarci di sole alternati a nuvole che non porteranno precipitazioni. Sabato durante il match con l’Atalanta, salvo variazioni del quadro di riferimento, si giocherà all’asciutto allo stadio Ferraris. Anche le temperature minime sono date in rialzo nei valori, con ampie schiarite nel nord ovest e venti moderati. I tagliandi per assistere al match con la Dea sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico, nelle ricevitorie Ticketone e on-line. E’ in vigore la promozione per acquistare, a prezzi vantaggiosi, il titolo di accesso per le due gare con Atalanta e Fiorentina.