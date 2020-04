Messaggi e favole, la polizia municipale di Albenga tiene compagnia ai bambini

Albenga. Messaggi vocali ai piccoli alunni e dei video di favole elaborate proprio dalla Polizia Locale e visionabili su Youtube.

Gli agenti tengono compagnia ai bambini ai tempi del coronavirus. “Ciao bambini, sono il vigile Gianluca. – afferma l’agente della polizia locale di Albenga rivolgendosi agli alunni – Ho parlato con le vostre insegnanti e mi hanno detto che vi state annoiando un po’. Allora insieme alla mia collega Barbara abbiamo pensato di farvi un regalo. E’ una piccola cosa per dirvi che vi siamo vicini. Mi raccomando però, state a casa e vedrete che usciremo presto da questa situazione. Non preoccupatevi, alla pista Go Kart vorrà dire che ci andremo al massimo il prossimo anno. Ciao bambini”.

“Ciao bambini sono Barbara ci eravamo promessi di rivederci in diversi momenti: alla pista GoCart, alla giornata di educazione stradale in centro storico, alla premiazione dei disegni a San Giornio. Purtroppo in poco tempo la realtà è cambiata. Tante persone stanno soffrendo e voi avete qualche piccolo sacrificio da fare. Avevamo parlato dell’importanza del rispetto delle regole per il benessere della collettività. Adesso abbiamo un’importante regola da seguire: restare a casa. Quando questo periodo sarà passato, anche grazie al vostro importante contributo, cercheremo di mantenere, se sarà possibile, le promesse che ci eravamo fatti. Un abbraccio a tutti”.