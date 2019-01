Mercato Spezia, preso Da Cruz

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo, dell’attaccante Alessio Da Cruz.

Classe ’97, attaccante duttile, capace di agire sia come punta centrale che come esterno del tridente, Da Cruz è un talento cristallino, capace di impressionare tutti al primo campionato disputato in Serie B tra Novara e Parma, diventando uno dei protagonisti del ritorno in massima serie del club ducale. Cresciuto in patria, l’esordio in prima squadra arriva con la maglia del Twente per poi passare al Dordrecht, formazione della Serie B olandese, dove nel campionato ’16/’17 mette a segno cinque reti in ventinove presenze, mentre nella prima parte della stagione corrente, ha esordito in Serie A, scendendo in campo in tre occasioni.

Fiuto del gol, senso della posizione, tecnica sopraffina, Da Cruz è un nuovo calciatore aquilotto!

BENVENUTO ALESSIO!!!

Alessio Da Cruz

Ruolo: attaccante

Nato a Almere (Olanda) il 18.01.1997

Altezza: 184 cm

Peso: 75 kg

Nazionalità: olandese