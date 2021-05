Mercato Spezia, Estevez non verrà riconfermato

Prime mosse di un mercato che dovrà rinforzare la rosa per lo Spezia, in attesa di sviluppi sulla guida tecnica con Italiano corteggiato da diversi club di serie A.

Nonostante la salvezza raggiunta all’ultimo respiro e una buona stagione Nahuel Estevez non proseguirà la sua avventura con la maglia dello Spezia. Il centrocampista argentino classe 1995 non è stato riscattato dalla squadra di Italiano e torna in Argentina all’Estudiantes.

27 presenze nella scorsa stagione e tanta quantità non sono bastate per convincere la nuova proprietà americana. Il suo profilo però potrebbe essere interessante per diversi club di Serie A anche nella prossima stagione.