Mercato Samp, si punta sul ritorno di Defrel

Nonostante i buoni risultati di questo pre campionato Di Francesco vuole rinforzi per la sua squadra in vista di una stagione impegnativa.

E l’attacco è il reparto dove l’ex Roma vorrebbe maggiori frecce nel proprio arco, parecchi abboccamenti ma poco di più fino ad ora.

L’obiettivo numero uno per l’attacco della Sampdoria sembrerebbe ora Gregoire Defrel, l’anno scorso proprio in prestito a Genova sponda blucerchiata. Di Francesco spinge per averlo come già aveva fatto ai tempi della Roma, ma i giallorossi lo cedono solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 13-14 milioni di euro. Proprio sul calciatore in uscita dal club romanista è forte anche il pressing del Sassuolo.