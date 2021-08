Mercato Samp, si cerca di portare Pobega in Liguria

Nome nuovo in casa Samp per rinforzare il centrocampo a disposizione per mister D’Aversa.

Il Milan sta seriamente pensando di lasciar partire Tommaso Pobega in questa sessione di calciomercato. Il piano del club di via Aldo Rossi è quello di cedere il centrocampista in prestito per farlo giocare con continuità, cosa che non accadrebbe alla corte di Stefano Pioli. Nella scorsa stagione, il giocatore era stato girato in prestito secco allo Spezia e l’esperimento ha funzionato, dato che Pobega ha segnato 6 reti in 20 partite con il club ligure.

La Sampdoria fa sul serio ed è in continuo contatto con il Milan per Pobega. I blucerchiati provano ad anticipare i tempi della chiusura della trattativa per evitare beffe da altri club (Udinese e Cagliari), ma prima devono capire cosa accadrà con Morten Thorsby, vicino alla cessione.