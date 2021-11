Mercato Samp, ritorna Gaston Ramirez per sei mesi

Colpo dal mercato degli svincolati per la Samp che ritrova un giocatore molto amato dai tifosi blucerchiati.

Gaston Ramirez tornerà ad indossare la maglia della Sampdoria a distanza di pochi mesi visto che aveva lasciato il club blucerchiato da svincolato lo scorso giugno.

Infatti non era stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto ma adesso l’intesa è stata raggiunta e sarà un innesto in più per la squadra del tecnico Roberto D’Aversa che potrà contare sulla qualità del sudamericano che dal 2017 al 2021 aveva vestito la maglia della Sampdoria in 117 occasioni.

Un gradito ritorno anche per il tecnico D’Aversa.