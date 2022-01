Mercato Samp: fatta per Sensi, in uscita Chabot e Dragusin

Giorni caldi in casa Samp dove il mercato è più che mai caldo dopo l’arrivo di Giampaolo in blucerchiato.

Mancano solo le firme sul contratto per il passaggio del centrocampista Stefano Sensi in prestito gratuito dall’Inter.

Il giocatore si trova a Coverciano dove è impegnato nello stage con la Nazionale di Roberto Mancini: il contratto lo legherà ai blucerchiati fino a giugno e il club pagherà 800 mila euro per lo stipendio.

Sempre in questi giorni ci potrebbero essere le visite mediche. Di certo dall’inizio della prossima settimana il giocatore sarà a disposizione di Marco Giampaolo che metterà Sensi al centro del progetto tecnico come guida del centrocampo. E il suo debutto sarà domenica 6 febbraio al Ferraris quando la Sampdoria giocherà contro il Sassuolo, una sfida speciale per Sensi che si era messo in evidenza proprio con la maglia dei neroverdi dal 2016 al 2019 prima di passare all’Inter. Intanto la Sampdoria ha ufficializzato la cessione in prestito biennale al Colonia del difensore Julian Chabot che può diventare obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il difensore Dragusin, invece, è tornato alla Juventus