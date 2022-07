Genoa sempre molto attivo nel mercato estivo con un nuovo nome per la mediana rossoblù alla ricerca di fantasia e qualità.

Ecco così spuntare il nome di Selim Amallah, centrocampista marocchino attualmente in forza alla formazione dello Standard Liegi. Il calciatore, con un ottimo score con la maglia dei belgi (19 reti in 60 presenze), potrebbe valutare attentamente una proposta proveniente da un club prestigioso come quello ligure. Il “Grifone” potrebbe valutare l’acquisto anche perchè il venticinquenne potrebbe adattarsi al meglio al calcio italiano. Amallah ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 e una valutazione di mercato vicina ai 5 milioni di euro.