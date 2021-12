Mercato Genoa, Spoors guarda in Germania per i rinforzi

Il Genoa comincia a muoversi sul mercato per potenziare una rosa che ha estremo bisogno di rinforzi per la prossima seconda parte di stagione sportiva.

Il dirigente rossoblù è stato in Germania per parlare con Marijo Knez, agente di Amin Younes. L’esterno offensivo classe 1993 è in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, ma è di proprietà del Napoli. L’intenzione del club azzurro è quella di cedere a titolo definitivo il giocatore, non concedendo quindi un altro trasferimento a titolo temporaneo, anche perché l’attaccante ha il contratto in scadenza al termine della stagione.

La passata stagione, invece, era andata decisamente meglio, con 27 presenze totali e 4 gol. Per Younes, ora, potrebbe esserci un ritorno in Italia, dopo le due stagioni vissute al Napoli tra il 2018 e il 2020.