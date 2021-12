Mercato Genoa, Rincon cavallo di ritorno in rossoblù

Continua il casting del Genoa per trovare i rinforzi da regalare a Shevchenko in vista del girone di ritorno.

Uno dei nomi messi sulla lista della dirigenza è proprio il granata Tomas Rincon (una vecchia conoscenza sotto la Lanterna), comunque non un epurato in casa Toro, ma di certo non il miglior elemento utile per mantenere una qualità adeguata in mediana, avendo il venezuelano caratteristiche ben differenti da quelle necessarie al gioco del tecnico Ivan Juric. Il Genoa ci prova sul serio, vedremo se sarà possibile operare uno scambio, perché difficilmente il Toro lo cederà a zero. a gennaio, pur risparmiandone l’ingaggio