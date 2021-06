Mercato Genoa, Perotti sempre sul taccuino rossoblù

Continuano le voci di mercato in casa Genoa con alcuni nomi che ritornano.

Ennesima operazione nostalgia per il Genoa, in trattativa con l’ex fantasista della Roma, Diego Perotti. L’argentino aveva espresso il desiderio di rientrare in Italia e così il suo agente, Gabriele Giuffrida, si è mosso per chiudere in tempi rapidi l’operazione col presidente Preziosi. Dalla scorsa estate al Fenerbahce e già in Liguria dal 2014 al 2016, il calciatore 32enne ha vissuto una stagione travagliata a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Adesso, però, c’è la voglia di rimettersi in gioco nella squadra che lo ha valorizzato di più in Serie A.