Spezia, Italiano sempre più vicino alla firma con la Fiorentina

Una lunga trattativa per un unico, grande obiettivo per la panchina: la Fiorentina è a un passo da Vincenzo Italiano.

L’allenatore è arrivato in Toscana e ha definito i passaggi necessari per sedersi sulla panchina viola: sarà proprio Italiano a pagare al club di Platek la clausola da un milione di euro per liberarsi del contratto e andare a Firenze, mentre la società di Commisso cederà un giocatore allo Spezia come risarcimento per lo staff di Italiano, anch’esso sotto contratto e senza clausola rescissoria. Una trattativa difficile che sembrava arrivata a un punto morto due giorni fa; fino all’accelerata delle ultime ore, con la firma e l’ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 28 giugno.