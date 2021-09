Mercato Genoa, nel mirino gli svincolati Perotti e Nkoulou

Nonostante il mercato sia terminato due giorni fa il Genoa studia il mercato degli svincolati per completare ulteriormente la rosa di Ballardini.

Anche se la rosa è molto ampia, la scommessa Diego Perotti resta suggestiva e in questi giorni il Genoa scioglierà le sue riserve. Stimolante provare a rilanciarlo, ancora una volta, dopo esserci già riuscito quando era reduce dagli infortuni e dagli anni al Siviglia e al Boca Juniors.

Situazione diversa per Nkoulou, per lui quasi 400 presenze tra Monaco, Marsiglia, Lione e Torino, tutte squadre di livello.

Evidentemente l’avventura in granata non è andata come ci si aspettava, ma questo consente al Genoa di provare a portare a casa un centrale difensivo roccioso a prezzo molto contenuto.

In queste ore la società sta valutando l’idea di ingaggiarlo e le parti sono al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. In soldoni dipende da Nkoulou, che dovrebbe ridimensionare il suo ingaggio e dire sì al biennale messo sul piatto dal Grifone.