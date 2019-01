Mercato Genoa, interventi per rinforzare la mediana

Il Genoa cerca rinforzi a centrocampo sia in mezzo al campo sia sugli esterni.

Il reparto mediano infatti non ha convinto con Sandro che non sta ripetendo i livelli della scorsa stagione a Benevento e Veloso sempre più avulso dal gioco. Preziosi sta stringendo per Krunic dell’Empoli ma i 10 milioni chiesti dal club azzurro appaiono troppi anche per un talento che però è ancora potenziale.

Sull’esterno i sogni sono due e sono Emerson Palmieri ma anche Barreca, ora al Monaco, talento che ha già mostrato ottime cose in serie A.

L’impressione però è che gli affari si possano concretizzare più avanti nei giorni finali.

fc