Mercato Genoa: Faggiano lavora al colpo Pato

Il Genoa sogna il grande colpo di mercato: il disse Faggiano ha bisogno del grande colpo per presentarsi alla piazza che ha sofferto troppo nelle ultime stagioni.

Allora per l’attacco continua a farsi sempre più insistente il nome del brasiliano Alexandre Pato.

Dopo aver vestito i colori rossoneri del Milan per 5 stagioni, realizzando 63 gol in 150 presenze, la prossima destinazione dell’attaccante brasiliano potrebbe essere la Genova rossoblù. Nell’ultima esperienza l’ha vissuta in Brasile, con la maglia del San Paolo dove ha messo a segno 32 gol in 105 gare.

Per ora c’è stato solo un sondaggio ma il giocatore vorrebbe tornare in Europa e Genova sarebbe piazza gradita.

fc