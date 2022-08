Mercato Genoa, continua la telenovela Aramu

Continua la telenovela di mercato in casa Genoa per la definizione della trattativa per Aramu.

Si è svolto nel pomeriggio l’incontro per Mattia Aramu al Genoa. Le parti si sono avvicinate, ma ancora non ci sono gli accordi totali, pur essendo un profilo importante e che piace al club rossoblù. In serata, al massimo domattina, ci sarà una risposta alle richieste fatte e si capirà se sarà possibile arrivare alla definizione della trattativa. Sullo sfondo c’è l’Empoli, interessato all’attaccante esterno del Venezia in caso di cessione di Bajrami.

Se non dovesse andare in porto il Grifone è comunque intenzionato a guardarsi intorno per piazzare il colpo sulla trequarti.