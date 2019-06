Mercato Genoa, Andreazzoli vuole portarsi Krunic

La nuova guida tecnica di Andreazzoli porta con se novità anche in sede di calciomercato e graditi ritorni di trattative sopite.

Ecco che torna alla ribalta per il centrocampo rossoblu il nome di Krunic. Si tratta di un profilo che già la società rossoblu aveva provato ad acquistare nella tornata del mercato invernale lo scorso gennaio. Non se ne fece nulla per le richieste della società toscana.

Rade Krunic, classe 1993, bosniaco di Foča, ha iniziato la sua carriera calcistica della squadre del Donji Srem; nel 2014 è stato tesserato dal Verona salvo tornare alla società serba per disputare il locale campionato. L’anno successivo eccolo al Borak Čačak e quindi finalmente il ritorno in Italia all’Empoli. Con la squadra toscana è sceso in campo in 116 occasioni realizzando anche dodici reti. La prima di queste segnata proprio al Genoa nel successo per 2 a 0 della squadra allora di mister Andreazzoli. Sono 10 le presenze invece con la nazionale della Bosnia-Erzegovina.