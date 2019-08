Mercato Entella, Superbi punta Han del Cagliari

Mercato in fermento in casa Entella.Non solo movimenti in difesa. Il direttore sportivo Matteo Superbi sta cercando elementi per rinforzare anche il pacchetto offensivo.

La società del presidente Gozzi avrebbe nel mirino l’attaccante nordcoreano Kwang Song Han, giocatore di proprietà del Cagliari rientrato in estate dal prestito al Perugia.

Sarebbe un grande colpo per l’attacco dei chiavaresi orfani del loro gioiellino Mota ma forti di un Mancosu sempre pronto che ha regalato la prima gioia stagionale a Boscaglia.

Per ora è solo un interessamento ma è possibile che qualcosa si muova in breve tempo per rinforzare ancora una rosa con una buona base per la serie cadetta.

fc