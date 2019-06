Mercato Entella., si infiamma l’interesse per Mota Carvalho

I riflettori del mercato sono puntate sulla Virtus Entella che ha tra le fila uno dei giovani più promettenti in Italia.

E’ Dany Mota Carvalho, attaccante nato in Lussemburgo classe 1998, che con il club ligure ha debuttato in Serie B nel maggio 2016. Su di lui, autore di 12 gol in Serie C, è vivo l’interesse del Napoli. Lo ha confermato lo stesso Superbi. Che però conferma come sul gioiellino ligure non ci siano solo i partenopei ma anche big italiane ed estere per un’asta che è solo all’inizio.

“Per lui abbiamo rifiutato varie proposte. Ora stiamo lavorando sul prolungamento e l’adeguamento del contratto” così il club ligure.

