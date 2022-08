Meraviglie d’Aveto nelle nostre Valli si respira ancora aria di vacanza, che accompagna gli eventi che animano la settimana

Meraviglie d’Aveto nelle nostre Valli si respira ancora aria di vacanza. Mercoledì 31 agosto le Guide Meraviglie d’Aveto ci portano a fare una bella passeggiata intorno a Santo Stefano d’Aveto, con visita alla chiesa romanica di Allegrezze e ad un piccolo caseificio (info e prenotazioni: tel. 348 3840769)

Domenica invece torna l’appuntamento con l’Horsewatching in compagnia della Guida Evelina Isola, alla ricerca dei branchi di cavalli selvaggi del Lago di Giacopiane (info e prenotazioni: tel. 347 3819395), mentre il Parco dell’Aveto ci aspetta al Passo della Scoglina per un trekking ad anello che ci farà raggiungere il Monte Caucaso (prenotazione on-line).

Ha un ritmo più lento, che abbinerà la pratica del natur yoga all’escursione il trekking luminoso proposto da Elisabetta Beccaria: due giorni in escursione in Val d’Aveto, da sabato 3 a domenica 4, con pernottamento in rifugio (ultimi posti disponibili, per info e prenotazioni: tel. 349 7372120).

Inizierà invece giovedì 1 settembre a Rezzoaglio la festa patronale di Sa’Ranzan con le celebrazioni religiose, per poi proseguire con l’appuntamento gastronomico e musicale di sabato sera accompagnato dallo spettacolo pirotecnico e le attività dedicate ai bambini di domenica pomeriggio.

A Sopralacroce (Borzonasca) domenica 4 settembre si terrà l’evento “Napo A San Martino Di Licciorno”: Fabrizio De Andrè e altre canzoni d’autore, con Napo insieme al Maestro Andrea Vulpani alla tastiera, per un concerto in un luogo speciale, accompagnato da un “aperitivo nel bosco” a base di Baciocca e vino biodinamico nostrano (ultimi posti disponibili, per info e prenotazioni: tel. 3283816434).

Terminiamo la settimana a Santo Stefano d’Aveto con la Cena dei Cavalieri di sabato 3 settembre per festeggiare la fine dell’estate al Rifugio Casermette del Penna con passeggiate a cavallo, cena ed eventuale pernottamento (info e prenotazioni: tel. 0185 1676495),

mentre domenica 4 settembre si terrà nel capoluogo la Festa dell’Agricoltura e dell’artigianato, con mercatini agricoli e dell’artigianato, la mostra micologica in collaborazione con il Parco dell’Aveto e il Gruppo micologico Rapallo e la possibilità per i più piccoli di una passeggiata con gli asinelli dell’azienda agricola La Ghianda.

Festa patronale anche a Gavadi.