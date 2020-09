Green’s App inaugura il nuovo shop nel centro storico e invita tutti a, Melandi, La caccia al tesoro Green tra i caruggi

con la partecipazione speciale dei Fridays for Future Genova

VI ASPETTIAMO E VI RINGRAZIAMO IN ANTICIPO PER LA VISIBILITA’ CHE RIUSCIRETE A DARE ALLA NOTIZIA SUI VOSTRI CANALI

Sabato 3 ottobre doppio appuntamento con Green’s App!

La cooperativa ligure inaugurerà a partire dalle ore 17,30 il nuovo shop nel centro storico di Genova, in salita Pallavicini 10r, e invita tutti ad unirsi ad un aperitivo di apertura accompagnato da uno speciale dj set che vedrà protagonisti dj Laky (Groove Yard Sound) e Raphael (The Voice 2019) insieme ad altri ospiti a sorpresa.

L’inaugurazione sarà preceduta da “Melandi! La caccia al tesoro GREEN tra i caruggi”, organizzata con il supporto dei Fridays for Future Genova.

Gli oggetti da trovare saranno le Green’s AppLE, così ribattezzate per evocare il nome della cooperativa e scelte come simbolo del nuovissimo servizio CanapArriva: consegne a domicilio su tutto il territorio del comune di Genova su mezzi sostenibili come biciclette, e-bike e monopattini.