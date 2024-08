Maxi operazione dei Carabinieri a Chiavari: controlli sul lungomare e arresti

I Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno condotto una vasta operazione di controllo sul lungomare, finalizzata a prevenire e reprimere le violazioni che destano maggiore allarme sociale.

L’operazione, che ha coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile e le otto Stazioni delle Valfontanabuona e Valtrebbia, ha visto il controllo di circa 200 persone e 90 veicoli.

Focus sul lungomare di Chiavari e la movida

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona del lungomare di Chiavari, punto nevralgico della “movida” locale.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato un uomo di 35 anni, già soggetto a un foglio di via obbligatorio, che è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte e successivamente allontanato dalla città.

Sequestri e arresti durante i controlli

Nel corso dell’operazione, un giovane di 18 anni è stato trovato in possesso di hashish e segnalato alla Prefettura di Genova per possesso di sostanze stupefacenti.

In un altro intervento, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne di origine moldava, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Chiavari.

Intensificazione dei controlli stradali

L’operazione ha incluso anche controlli stradali intensificati, con la denuncia di quattro persone, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A tutti è stata immediatamente ritirata la patente, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.