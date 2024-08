Nella notte, la Liguria è stata colpita da forti temporali che hanno causato diversi allagamenti, soprattutto nelle aree di Savona e Genova.

L’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, scattata a mezzanotte, si concluderà alle 9 nel Ponente (Zona A), alle 14 nei versanti Padani di Ponente, inclusi entroterra savonese, Valbormida e Valle Stura (Zona D), e alle 16 nel centro-Levante della regione, compresi i relativi entroterra (Zone B-C-E).

Piogge intense e forti raffiche di vento

Le aree più colpite dalla pioggia sono state il Savonese e l’area metropolitana di Genova. A Genova, in poco più di un’ora, sono stati registrati 51.2 mm di pioggia a Bolzaneto e 44.4 mm a Fiumara, mentre a Croce Orero si sono accumulati 54.2 mm in un’ora, di cui 15.2 mm in soli 5 minuti.

Altre località come Pian dei Ratti, Cichero e Bargagli hanno registrato precipitazioni orarie superiori ai 39 mm. Le forti raffiche di vento hanno raggiunto i 121 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori, e i 112 km/h a La Spezia.

Situazione monitorata e interventi in corso

Arpal ha segnalato che sul centro della regione si sono verificate precipitazioni tra forte e molto forte, localmente persistenti, legate allo sviluppo di strutture temporalesche organizzate. Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori temporali sul Tigullio e nello spezzino, con possibili repentini innalzamenti dei livelli idrometrici.

A Genova, si sono verificati allagamenti soprattutto nella bassa Valpolcevera, con chiusure temporanee di via Tea Benedetti, la rotatoria Tenco e via San Giovanni d’Acrì.

Grazie all’intervento tempestivo dell’autospurgo, le strade sono state liberate. Allagamenti sono stati segnalati anche nella zona di ponte Parodi, dove si trova il luna park estivo.

A Savona, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni scantinati allagati e per soccorrere una persona rimasta bloccata in auto su una strada allagata da mezzo metro d’acqua.