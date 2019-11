Matteo Toma vince del Premio Arca Young giovani medici

Il riconoscimento all’under 35 in servizio presso l’ospedale San Martino.

Matteo Toma, vincitore del Premio Arca Young.

E’ Matteo Toma il vincitore del Premio Arca Young, il riconoscimento rivolto ai giovani medici under 35, completamento finanziamento, in autonomia, da Arca Liguria: l’associazione regionale dei cardiologici ambulatoriali. Oggetto della vittoria, un progetto di ricerca in ambito cardio metabolico.

“Chi si aggiudica l’Arca Young riceve una borsa di studio di 1000 euro che verrà consegnata al nostro congresso regionale in programma il prossimo aprile presso il Grand Hotel di Arenzano. E lo stesso professionista potrà avere l’occasione di presentare il proprio elaborato nel corso del nostro appuntamento nazionale di maggio” spiega Laura Casalino, presidente Arca Liguria.

All’interno di una graduatoria, che ha visto competere 10 progetti, il secondo classificato è stato Massimo Mapelli, attualmente, in organico presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano. Ha ricevuto un assegno da 500 euro.

A costituire la commissione di Arca Young sono stati esperti medici genovesi specialisti in cardiologia, nefrologia, endocrinologia e lipidologia. La sintesi dei giurati: “Complessivamente, il livello scientifico si è dimostrato elevato. Un plauso a tutti i partecipanti per la preparazione, l’intraprendenza e la voglia di mettersi in gioco”.