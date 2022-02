Massimo Recalcati “Il mare dell’inconscio”, 16 febbraio a Palazzo Ducale

Inizia con la lectio di Massimo Recalcati “Il mare dell’inconscio”, in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio, il nuovo ciclo di incontri a Palazzo Ducale dedicato alla filosofia del mare e curato da Simone Regazzoni.

Lo psicoanalista e collaboratore delle pagine culturali de La Repubblica e La Stampa muoverà la sua analisi da Freud e dalla sua concezione della psicoanalisi come una grande opera di bonifica “dove all’Es, deve subentrare l’Io”. Recalcati si chiederà se è davvero così e se – invece – l’Es non sia un nome possibile per indicare l’aperto del mare impossibile da bonificare.

Il ciclo, curato da Simone Regazzoni, che proseguirà fino alla fine di marzo, ha come filo conduttore proprio la differenza tra “pensiero terrestre – che traccia frontiere e pensa per identità stabili” – e pensiero “in divenire, caotico e fluido”, identificato appunto con l’elemento marino. “Serve un cambio di paradigma – scrive Regazzoni –: ripensare il mondo e la nostra esperienza del mondo a partire dal mare. Una filosofia del mare è una filosofia naturalistica che abbandona l’idea di Terra come suolo, terraferma, fondamento, e ripensa il tutto a partire dall’elemento oceanico, in costante divenire in cui la vita è immersa e che porta l’antichissimo nome una divinità greca: Okeanós”.

Membro della Società Milanese di Psicoanalisi-SMP, Massimo Recalcati è fondatore di “Jonas-Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Pavia e presso lo IULM di Milano. Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” presso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

Il ciclo proseguirà con il seguente calendario:

►23 febbraio – Andrea Colamedici, Maura Gancitano (Tlon)

Oinos pontos. Navigare l’ebbrezza

►2 marzo – Lucrezia Ercoli

Via sulle navi, filosofi! Pensare in mare aperto

►9 marzo – Simone Regazzoni

Okeanós. Filosofia del pianeta Oceano

►23 marzo – Francesca Romana Recchia Luciani

Meditterraneo. Immigrazione, crisi ambientale, decolonizzazione

►30 marzo – Sergio Givone

Il mare fra le terre e il mare sconfinato

Nel rispetto delle norme vigenti per accedere alla sala è richiesto il Green Pass rafforzato verificato attraverso la app nazionale Verifica C19. Obbligo di mascherina FFP2.

Tutti gli incontri potranno essere seguiti, oltre che in presenza, anche in diretta streaming sul canale youtube della Fondazione per la Cultura (https://www.youtube.com/c/PalazzoDucale)