Martedi il progetto OltrApe fa tappa al Porto Antico con la bandiera di Orientamenti

Farà tappa al Porto Antico di Genova, domani martedì 30 luglio tra le 12:30 e le 13 a Calata Falcone-Borsellino (lato mare verso Acquario), il progetto OltrApe a cura di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti partner del 24° Salone Orientamenti (12-14 novembre). Da Castelguelfo a Stoccolma a bordo di un’ApePiaggio del 1970 per incontrare Greta Thunberg e conoscere, più approfonditamente, la sua mission di salvataggio del pianeta. Ecco l’obiettivo degli studenti bolognesi, coordinati da Michele Ferrari e in arrivo domani a Genova per piantare un albero al Porto Antico di Genova e incontrare ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria (primo e secondo grado) dei centri estivi. Nelle varie tappe europee, per il progetto OltrApe, ci sarà la bandiera di Orientamenti con il logo della Settimana Europea per la Formazione Professionale, di cui il Salone del Saper fare è stato il primo evento ufficialmente registrato.