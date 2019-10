Martedi 29 per A Compagna conferenza di Matteo Frulio su Antonio Brignole Sale

Martedì 29 ottobre alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna, l’associazione di diffusione e tutela della lingua e cultura liguri presieduta dal Professor Franco Bampi, nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il VI° appuntamento del ciclo 2019-2020

Relatore: Matteo Frulio sul tema “Antonio Brignole Sale: il grande ambasciatore del piccolo re”. Ingresso libero

La Repubblica di Genova fu rappresentata al Congresso di Vienna dal ministro plenipotenziario Antonio Brignole Sale, il quale tentò in tutti i modi di conservarne l’indipendenza, antica di almeno otto secoli. Ma le cose per la piccola e ricchissima Repubblica erano già decise. Annessa la Liguria al Regno di Sardegna, Antonio ne divenne ambasciatore stimatissimo in tutta l’Europa. Infine va ricordato che fu il padre di Maria Brignole Sale De Ferrari, la famosa benefattrice Duchessa di Galliera.

Illustrerà questa interessante figura di genovese Matteo Frulio che ha dedicato i suoi studi non solo al Parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, di cui è direttore scientifico, ma anche ai personaggi che la hanno abitata; tra questi Anna Giustiniani, Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera e Antonio Brignole Sale.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (Via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.

Info:

per programmi seguire il link http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm

per le rassegne fotografiche seguire il link http://www.acompagna.org/rf/index.htm

Marcello Di Meglio